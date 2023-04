Stand: 25.04.2023 19:01 Uhr Diebe stehlen Dutzende Sättel von Reiterhof in Osnabrück

Bei einem Einbruch in die Sattelkammer eines Reiterhofs in Osnabrück haben zwei Diebe Dutzende Sättel und anderes wertvolles Reitzubehör gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die mutmaßlichen Täter im Alter von 26 und 43 Jahren nachts in die Sattelkammer ein und öffneten mit Gewalt die Spinde. Laut Polizei kamen sie mit ihrer Beute jedoch nicht weit. Da es Hinweise auf den Kleintransporter der Diebe gab, konnten die Beamten das Fahrzeug mit den Verdächtigen auf der A30 bei Melle-Ost stoppen und die Männer festnehmen. Beide seien bereits polizeibekannt. Den Wert ihrer Beute schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob die Beschuldigten in Untersuchungshaft kommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2023 | 07:30 Uhr