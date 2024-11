Stand: 22.11.2024 13:15 Uhr Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik in Finanznot

Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik DIL mit Sitz in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) steht vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Das Institut erforscht seit 1983 neue Wege und Möglichkeiten der Lebensmittelproduktion. Die Förderung vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium reiche nun aber nicht mehr aus, heißt es vom DIL. Rund eine Million Euro hat das Institut in diesem Jahr vom Ministerium erhalten, es bräuchte nach eigenen Angaben aber zwei Millionen. Die Gründe dafür sind nach eigenen Angaben höhere Betriebskosten, steigende Anforderungen an die Forschung und die Inflation. Laut DIL müssten nun Forschungsabteilungen geschlossen oder private Investoren ins Boot geholt werden. Das Wissenschaftsministerium sieht die Probleme anderswo: Das Institut habe sich vor Jahren aufgeteilt. Der wirtschaftliche sollte den gemeinnützigen Teil mitfinanzieren, das funktioniere aber nicht. Das DIL brauche demnach ein neues Finanzkonzept, so das Ministerium.

