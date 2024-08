Stand: 06.08.2024 08:44 Uhr Defekte Waschmaschine löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Eine defekte Waschmaschine hat in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) einen Brand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Laut Polizei stand das Gerät im Keller des Hauses. Die Feuerwehr brachte die neun Bewohner in Sicherheit und löschte den Brand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, teilte die Polizei mit. Welchen Schaden der Brand angerichtet hat, sei unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

