Stand: 13.11.2023 07:20 Uhr Defekte Landeklappen: Mallorca-Flieger muss am FMO landen

Ein Ferienflieger aus Mallorca musste am Sonntagnachmittag außerplanmäßig am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) landen - eigentlicher Zielort war der Flughafen in Dortmund. Wie die Polizei mitteilte, waren technische Probleme ursächlich. Demnach ließen sich die Landeklappen nicht ausfahren. Für eine sichere Landung brauchte der Pilot der Ryanair-Maschine eine extra lange Landebahn, so wie es sie am FMO gibt. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden den Angaben zufolge zwar per Großalarm in Bereitschaft versetzt, mussten aber nicht eingreifen. Die rund 180 Passagiere wurden mit Bussen weiter nach Dortmund gebracht.

