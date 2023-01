Datenklau an Geldautomaten: Polizei fasst Skimming-Verdächtige Stand: 24.01.2023 13:00 Uhr Die Polizei Osnabrück hat zwei Männer festgenommen. Sie sollen einer internationalen Bande angehören, die durch das sogenannte Skimming an Geldautomaten Bankdaten ausspäht und dann Konten leer räumt.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 25 Jahren wurden auf frischer Tat in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ertappt, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Zwei mutmaßliche Komplizen wurden zudem in Hessen festgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Bande insgesamt aus mindestens acht Mitgliedern besteht. Agiert werde wohl aus dem Ausland, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass rund 600.000 Euro erbeutet wurden.

Polizei vermutet bis zu 700 Taten

Die Bande könnte für rund 700 Taten verantwortlich sein, davon mindestens 100 in Niedersachsen, so die Beamten. Mutmaßliche Tatorte waren unter anderem Osnabrück, Hannover, Hildesheim und Goslar. Laut einem Sprecher ist die Osnabrücker Polizei der Gruppe seit mehr als einem Jahr auf der Spur. Führend ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Geld wird im Ausland abgehoben

Beim Skimming (Englisch für "abschöpfen") werden an manipulierten Geldautomaten Daten ausgespäht, dann heben die Täter Geld von fremden Konten ab. Die Täter spähen die Bezahldaten zwar in Deutschland aus, heben das Geld aber im außereuropäischen Ausland ab. Dort sind die Sicherheitsstandards teilweise niedriger.

Tipps der Polizei: So Schützen Sie sich vor Skimming

Seien Sie vorsichtig mit Ihren Zahlungsdaten. Bewahren Sie nie Ihre Karte und PIN gemeinsam auf

Nutzen Sie Geldautomaten nicht, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt

Schützen Sie die PIN-Eingabe immer mit Ihrer freien Hand

Überprüfen Sie immer den Geldautomaten: Gibt es ungewöhnliche Verblendungen oder Leisten? Versuchen Sie, leicht daran zu ziehen, oft sind diese nicht fest angebracht

Meiden Sie Automaten in Außenbereichen. Diese sind häufiger manipuliert, da sie häufig nicht beaufsichtigt werden

Geben Sie niemals Ihre PIN ein, wenn Sie die Tür zur Filiale öffnen. Keine Sparkasse oder Bank würde das verlangen

Bei dem Verdacht der Ausspähung Ihrer Kartendaten lassen Sie umgehend die Karte über Ihre Bank beziehungsweise den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

