Corona: Wieder Maskenpflicht an Schulen im Landkreis Vechta Stand: 14.06.2021 14:28 Uhr Seit Montag müssen Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse an mehr als 20 weiterführenden Schulen im Landkreis Vechta im Unterricht wieder Maske tragen. Der Grund: Mehrere Corona-Infektionen.

Da Prüfungen anstehen, hält der Landkreis nach eigenen Angaben trotz der Infektionen am Präsenzunterricht fest. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden am Allgemeinen Gymnasium Lohne in der vergangenen Woche fünf Schüler positiv getestet, an der Oberschule Dinklage, dem Gymnasium Antonianum und am Kolleg St. Thomas in Vechta jeweils ein Schüler.

Kreisrat: Infektion bei Treffen im Privaten

Nach Angaben des Kreisrates hätten die Betroffenen sich auch privat getroffen, dort infiziert und das Virus dann in die Schulen getragen. Die entsprechenden Klassen und Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Der Landkreis hatte bereits in der vergangenen Woche eine Allgemeinverfügung verfasst, die jetzt in Kraft getreten ist.

