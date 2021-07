Stand: 14.07.2021 08:59 Uhr Corona: Spontan-Impfungen heute auf dem Wochenmarkt in Melle

Nach erfolgreichen Impfaktionen auf Wochenmärkten in Bramsche und Bad Essen hat der Landkreis Osnabrück heute eine weitere Aktion in Melle gestartet. Wer mindestens zwölf Jahre alt ist und noch keine Erstimpfung erhalten hat, kann sich auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen - mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer oder mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson. Die Impfaktion wird zwischen 8 und 14 Uhr angeboten. Auf den Wochenmärkten in Bramsche und Bad Essen hatten sich rund 1.200 Menschen impfen lassen.

