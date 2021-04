Stand: 17.04.2021 11:52 Uhr Clan-Kriminalität: Anklage gegen vier Männer erhoben

Nach einer landesweiten Razzia gegen kriminelle Clans hat die Osnabrücker Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Ihnen werden 24 Straftaten vorgeworfen, darunter Wohnungseinbrüche, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Zudem sollen die Angeklagten einer Frau in Braunschweig 50.000 Euro entrissen haben, die sie kurz zuvor bei einer Bank abgeholt hatte. Nach Auffassung der Ermittler gab ein Angehöriger von zwei der Angeklagten der Bande den entsprechenden Hinweis - der Mann soll zu dem Zeitpunkt als Sicherheitsmann in der Bank gearbeitet haben. Den Gesamtwert der Beute beziffern die Ermittler auf mehr als 400.000 Euro. Die vier Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Das Landgericht Osnabrück muss noch über Zulassung der Anklage entscheiden. Die Verhandlungstermine sind noch nicht angesetzt.

