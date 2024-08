Stand: 02.08.2024 12:12 Uhr Busunfall in Bad Bentheim: Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr

Bei einem Busunfall in Bad Bentheim sind am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der Bus aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 53-jährige Fahrer des Busses wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein 35-jähriger Insasse im Bus wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Eine 27-Jährige sowie eine 67-Jährige erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Zunächst hatten die Beamten eine weitere schwer verletzte Person gezählt, bis sich die Verletzungen einer 52-Jährigen als leicht herausstellten. Für die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen bleibt die Hengeloer Straße voll gesperrt.

VIDEO: Fünf Menschen bei Busunfall schwer verletzt (1 Min)

