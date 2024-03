Stand: 06.03.2024 12:17 Uhr Buskontrolle: Polizei stellt Drogen im Wert von 22.000 Euro sicher

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben am frühen Dienstagmorgen eine herrenlose Tasche mit Drogen sichergestelllt. Bei der Kontrolle eines international verkehrenden Reisebusses im Gewerbegebiet Bunde-West (Landkreis Leer) entdeckten die Beamten demnach 2,3 Kilogramm Haschisch. Die Drogen-Päckchen hätten einen Straßenverkaufswert von rund 22.000 Euro, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Haschisch wurde sichergestellt und an den Zoll in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) übergeben - der nun ermittelt.

