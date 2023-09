Stand: 01.09.2023 21:24 Uhr Bundeswehr warnt Zivilisten vor Betreten des Panzer-Zielfelds

Immer wieder betreten auf dem Bundeswehr-Übungsplatz in Meppen Zivilisten verbotenerweise das Gelände. Wie die Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munition (WTD91) am Freitag mitteilte, sind aktuell acht Menschen auf dem Panzer-Zielfeld unweit der Gedenkstätte Wahn im Naturpark Hümmling angetroffen worden. Dort dienen 24 ausgemusterte Panzer als Zielobjekte. Das Betreten des Bereichs sei lebensgefährlich, warnte die Bundeswehr. Die Stahlkolosse würden weiterhin als Zielobjekte für aktuelle Beschussversuche dienen. In den aktuellen Fällen müssten die Betroffenen mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich rechnen, heißt es in der Bundeswehr-Mitteilung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr