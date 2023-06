Stand: 06.06.2023 08:09 Uhr Brandstiftung bei Schützenfest in Bad Bentheim

Die Polizei in Bad Bentheim ermittelt wegen schwerer Brandstiftung auf einem Schützenfest. Am späten Sonntagabend soll ein bislang unbekannter Täter zunächst versucht haben, das Schützenzelt an mehreren Stellen anzuzünden und einen Kühlwagen aufzubrechen. Das gelang aber nicht. Anschließend sei ein neben dem Zelt stehender Anhänger in Brand gesetzt worden, so ein Polizeisprecher. Ein Zeuge sah die Flammen und informierte die Feuerwehr. Als die eintraf, stand der Anhänger bereits voll in Flammen. Und laut Feuerwehr Gildehaus brannten auch die Zeltplane, die Theke und der Zeltboden. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon (05922) 77 66 00 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.06.2023 | 08:30 Uhr