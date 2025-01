Stand: 31.01.2025 10:03 Uhr Brand in Werpeloh: Schaden steigt auf eine Million Euro

Ein Dachstuhlbrand in Werpeloh (Landkreis Emsland) hat einen noch höheren Schaden verursacht, als zunächst angenommen. Laut der Polizei Papenburg schätzt die Versicherung den Schaden mittlerweile auf eine Millionen Euro, statt der zunächst geschätzten 750.000 Euro. Der Dachstuhlbrand im Emsland hatte am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Rund 60 Feuerwehrleute waren bis zum Abend damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Der Brand sei im Dachstuhl einer Scheune ausgebrochen und habe auf das Dach des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses übergegriffen, so die Feuerwehr. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt in der Zwischendecke das Feuer verursacht habe. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

