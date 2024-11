Stand: 29.11.2024 11:11 Uhr Brand in Papenburg: Familie rettet sich aus Einfamilienhaus

In Papenburg (Landkreis Emsland) hat am Donnerstagnachmittag ein Feuer ein Einfamilienhaus schwer beschädigt. Die vierköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen: Ein 38-Jähriger, eine 41-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren blieben laut Polizei weitgehend unverletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 38 Jahre alte Vater verletzte sich an der Hand, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Laut Polizei hatte ein vorbeifahrender Autofahrer der Familie geholfen, die Kinder in Sicherheit zu bringen, und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

