Brand in Naturschutzzentrum Rieste: Verfahren eingestellt

Nach dem Feuer im Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee in Rieste (Landkreis Osnabrück) hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Brandstiftung eingestellt. Wie ein Sprecher auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen mitteilte, konnte kein Täter ermittelt werden. Das Naturschutz- und Bildungszentrum wurde bei dem Brand im Oktober in weiten Teilen zerstört. Der Schaden wird auf knapp drei Millionen Euro geschätzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer gelegt wurde.

