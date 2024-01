Stand: 07.01.2024 09:32 Uhr Brand in Klinik in Osnabrück: Personal löscht brennenden Sicherungskasten

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Krankenhaus in Osnabrück ein Feuer ausgebrochen. Polizeiangaben zufolge war es gegen 4.51 Uhr in einem Behandlungszimmer zu einer Verpuffung an einem Sicherungskasten gekommen. Das Klinikpersonal habe schnell reagiert und die Flammen mit einem Feuerlöscher vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, heißt es. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Möglicherweise habe eine Patientin, die sich in dem Behandlungszimmer aufgehalten hatte, Rauchgase eingeatmet. Über den Zustand der Frau ist nichts bekannt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Weitere Informationen Klinik-Brand mit fünf Toten: Ermittler suchen nach Ursache Das Feuer war im Klinikum Uelzen ausgebrochen. 21 Personen wurden verletzt. Der Schaden soll mehr als eine Million Euro betragen. (06.01.2024) mehr

