Stand: 17.04.2025 08:34 Uhr Brand in Dachstuhl in Vechta: Bewohner retten sich in der Nacht

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Innenstadt in Vechta ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf kurz nach 2 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf dem Balkon einer unbewohnten Dachgeschosswohnung aus und breitete sich von dort weiter aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen, so die Polizei. Die Bewohner brachten sich demnach selbst rechtzeitig in Sicherheit. Bei dem Brand wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Der entstandene Schaden liege wohl bei rund 100.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist laut Polizei stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Jetzt soll die Brandursache geklärt werden.

