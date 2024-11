Stand: 15.11.2024 10:55 Uhr Brand in Asylunterkunft in Osnabrück: 30.000 Euro Schaden

In einer Asylunterkunft in Osnabrück ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fing es in dem Zimmer eines 33-jährigen Bewohners an zu brennen, als dieser nicht im Raum war. Möglicherweise habe es einen technischen Defekt gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Polizei und Feuerwehr evakuierten alle anwesenden Bewohner aus dem Gebäude. Insgesamt seien dort 33 Flüchtlinge untergebracht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück konnte das Feuer in dem Zimmer löschen. Es wurde komplett zerstört und ist unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Sie ermittelt nun zur genauen Brandursache.

