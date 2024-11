Stand: 13.11.2024 08:51 Uhr Brand auf Bauernhof bei Haren: Holzkohlepulver fängt Feuer

Ein Brand auf einem Bauernhof in Haren-Landegge-Dorf (Landkreis Emsland) hat am Dienstagabend zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt: Aus ungeklärten Gründen hatte sich in einem Unterstand gelagertes Holzkohlepulver entzündet. Wie die Polizei schilderte, waren die Löscharbeiten herausfordernd: Beim Kontakt mit Wasser seien die Big Packs mit dem Pulver immer wieder aufgeflammt, schlussendlich musste ihr Inhalt demnach auf einem benachbarten Feld verteilt werden. Auch mussten die insgesamt 55 Feuerwehrleute einen nahegelegenen Schweinestall kühlen sowie den Rauch ableiten. Die Tiere blieben demnach unversehrt, auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Den Sachschaden kann die Polizei nicht beziffern.

VIDEO: Feuerwehr löscht Brand auf Schweinemasthof in Haren (1 Min)

