Stand: 26.05.2023 12:12 Uhr Brand auf Bauernhof: Angestellte retten Kälber vor den Flammen

Am Freitagmorgen ist auf einem Bauernhof im Landkreis Osnabrück ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei alarmierten Angestellte des Betriebes in der Ortschaft Berge um 8.20 Uhr die Rettungskräfte, als dunkle Rauchwolken aus einer freistehenden Lagerhalle quollen. Die Zeugen retteten noch vor dem Eintreffen der freiwilligen Feuerwehren aus Berge, Grafeld, Bippen und Nortrup zehn Kälber aus den Stallungen. Der Feuerwehr zufolge war das Feuer an einer Stelle ausgebrochen, an der Boxen mit Sägespänen und Stroh gelagert waren. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 75.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.05.2023 | 13:30 Uhr