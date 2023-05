Stand: 30.05.2023 13:42 Uhr Bramsche: Polizistinnen nach Verfolgungsjagd attackiert

Ein Autofahrer hat sich auf der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 35-Jährige aus Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern war in der Nacht zu Dienstag aufgefallen, weil er einen 65 Jahre alten Autofahrer verfolgt und genötigt haben soll. Der Verfolgte hatte daraufhin die Polizei verständigt. Als eine Streife den Mann stellen wollte, flüchtete dieser zunächst, wie die Polizei mitteilte. Er konnte kurze Zeit später jedoch von den beiden Polizistinnen in einer Sackgasse in Bramsche gestellt werden. Bei der Kontrolle reagierte der Mann aggressiv, leistete Widerstand und verletzte die Polizistinnen leicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

