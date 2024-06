Stand: 06.06.2024 10:09 Uhr Bramsche: Neuer Einkaufsservice für Senioren startet

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) startet am Donnerstag der sogenannte "Mobile Einkaufswagen" des Malteser-Hilfsdienstes für Seniorinnen und Senioren. Im Zweiwochentakt holen Ehrenamtliche die älteren Menschen zum gemeinsamen Einkaufen ab. Dafür stellt der Malteser-Hilfsdienst Fahrzeuge bereit. Die Ehrenamtlichen helfen beim Ein- und Aussteigen sowie beim Tragen. Darüber hinaus gehe es auch um Kontakte und Freundschaften, heißt es von den Maltesern. Nach dem gemeinsamen Einkauf soll auch Zeit für einen Kaffee und für Gespräche sein. Das Angebot ist kostenlos und weitere Ehrenamtliche können sich bei den Maltersern melden. Ab Juli gibt es dieses Angebot auch in Alfhausen im Landkreis Osnabrück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.06.2024 | 08:30 Uhr