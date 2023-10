Bombenräumung in Belm: Dritter Blindgänger gesprengt Stand: 01.10.2023 20:15 Uhr In Belm bei Osnabrück haben Kampfmittelexperten am Sonntag zwei Weltkriegsbomben erfolgreich entschärft. Der dritte Blindgänger musste noch am Abend gesprengt werden.

Ein Sprecher der Polizei Osnabrück sagte dem NDR Niedersachsen, bei dieser dritten Bombe sei der Zünder so stark beschädigt gewesen, dass ein Entschärfen nicht mehr gefahrlos möglich war. Die Fundstelle war zuvor für die Sprengung abgesichert worden. Um kurz vor 20 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Die Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren.

5.500 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Etwa 5.500 Menschen hatten bereits am Vormittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Zunächst hatten Sprengmeister-Teams des Niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes drei Verdachtspunkte überprüft, an denen dann tatsächlich Blindgänger gefunden wurden. Von der Evakuierung waren laut Gemeinde auch alle Senioren- und Pflegeheime in Belm betroffen. Mehrere Gemeinde- und Kreisstraßen sowie eine Landesstraße waren gesperrt.

