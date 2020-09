Stand: 19.09.2020 16:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bombenräumung: Rund 2.500 Menschen betroffen

Wegen der Bergung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Sonntag in Georgsmarienhütte mehr als 1.500 Wohnungen evakuiert werden. Betroffen sind nach Angaben der Stadt rund 2.500 Menschen in den Stadtteilen Oesede und Harderberg. Sie wurden aufgefordert, den Sperrbereich bis 10 Uhr zu verlassen. Eine Übersicht mit allen betroffenen Straßen finden Sie hier.

Videos 29 Min Die Kampfmittelbeseitiger Vom Zweiten Weltkrieg schlummern noch immer unzählige Bomben, Geschosse und Granaten in Norddeutschlands Boden. Aber es gibt Menschen, die sich diesem gefährlichen Vermächtnis annehmen. 29 Min

Evakuierungszentrum in Realschule

Für Anwohner, die keine andere Anlaufstelle haben, wird in der Realschule Georgsmarienhütte im Carl-Stahmer-Weg 16 ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Wegen der Corona-Pandemie soll dies allerdings lediglich im äußersten Notfall in Anspruch genommen werden. Im 1.000 Meter großen Evakuierungsradius um die Fundstelle befindet sich auch das Caritas Pflegezentrum Haus St. Josef. Die Bewohner werden am Sonntag im Alten- und Pflegeheim St. Marien in Alt-Georgsmarienhütte untergebracht.

Bürgertelefon geschaltet

Bei Fragen können sich die betroffenen Anwohner an das Bürgertelefon unter der Rufnummer (05401) 850-850 wenden. Es ist am Sonntag von 8 Uhr bis zum Ende der Evakuierung besetzt. Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden oder bei denen eine bestätigte Corona-Infektion vorliegt, sollen dies über das Bürgertelefon möglichst zeitnah mitteilen.

250 Kilogramm schwere Fliegerbombe vermutet

Der Blindgänger war bei Luftbildauswertungen nördlich des Oeseder Zentrums entdeckt worden. Nach Einschätzung der Experten des Kampfmittelräumdienstes soll es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe handeln. Sie befindet sich derzeit noch im Erdreich.

Weitere Informationen Mit Verzögerung: Fliegerbombe in Varel gesprengt Bei Varel ist auf dem früheren Truppenübungsgelände Friedrichsfeld eine US-Fliegerbombe erfolgreich gesprengt worden. Die gezielte Unschädlichmachung hatte sich mehrere Stunden verzögert. (03.08.2020) mehr Weltkriegsbombe in Meppen entschärft Eine in der Innenstadt von Meppen gefundene US-amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwochabend entschärft worden. Anwohner konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren. (28.05.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2020 | 08:00 Uhr