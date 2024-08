Stand: 20.08.2024 09:34 Uhr Bombendrohungen: Polizeieinsatz an zwei Osnabrücker Schulen

Gleich zwei mal musste die Polizei am Dienstagmorgen wegen einer Bombendrohung gegen Osnabrücker Schulen ausrücken. Sowohl die IGS Eversburg als auch die Gesamtschule Schinkel hatten eine entsprechende E-Mail erhalten, so die Polizei. Die Schulleitung der IGS Eversburg leitete demnach eigenständig eine Evakuierung des Gebäudes ein und schickte ihre Schüler wieder nach Hause. Die Polizei kontrollierte die Gebäude und das Gelände beider Schulen und überprüfte, ob die Drohmails ernst zu nehmen seien. Schließlich gab die Polizei Entwarnung. Der Schulbetrieb an der Gesamtschule Schinkel läuft nun wie gewohnt weiter.

