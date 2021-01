Stand: 12.01.2021 13:53 Uhr Bohmte: Fußgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bohmte (Landkreis Osnabrück) am Montagnachmittag eine 39-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde sie vom Pkw eines 42-Jährigen erfasst, als sie an einem Zebrastreifen eine Straße überqueren wollte. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Sie schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.01.2021 | 15:00 Uhr