Böschung an A31 brennt auf 500 Metern Länge

An der A31 zwischen Rhede und Heede (Landkreis Emsland) ist am Freitag die Böschung über eine Länge von fast 500 Metern in Brand geraten. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. 30 Feuerwehrleute waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz, um dem Brand zu löschen. Die Autobahn musste in Richtung Oberhausen vorübergehend gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei weist darauf hin, dass bei der aktuellen Trockenheit jede aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippe eine erhebliche Brandgefahr darstellt.

