Stand: 18.11.2024 15:41 Uhr Mann wird bei Explosion in Börger schwer verletzt

Ein 38-Jähriger ist bei einer Explosion in einer Wohnung am Sonntagabend in Börger (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann mit Verbrennungen dritten Grades ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Zwei Fenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus seien durch die Detonation vollständig zerstört worden, so die Polizei. Vor dem Haus und auf dem Gehweg lagen Glassplitter verstreut. Das Gebäude und ein davor geparktes Fahrzeug seien "erheblich" beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die betroffene Wohnung sei vorerst nicht bewohnbar, alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt nun, warum es zur Explosion gekommen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.11.2024 | 08:30 Uhr