Blumenkübel mitten auf Straße gestellt - Auto kollidiert

Unbekannte haben der Polizei zufolge am Mittwochabend in Ankum (Landkreis Osnabrück) einen Blumenkübel mittig auf einer Straße platziert. Ein 85-jähriger Autofahrer habe um etwa 22.30 Uhr das Hindernis überfahren. Infolgedessen sei die Ölwanne des Autos aufgerissen, teilten die Beamten mit. Die Feuerwehr Ankum musste laut Polizei ausrücken und die mit Öl beschmierte Fahrbahn reinigen. Der Vorfall hatte sich den Angaben zufolge auf der Wilhelm-Hardebeck-Straße ereignet. Die Polizei Bersenbrück ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05439) 96 90 zu melden.

