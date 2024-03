Stand: 19.03.2024 20:44 Uhr Unbekannte legen Hantel auf Straße - Auto prallt dagegen

In der Göttinger Innenstadt ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto gegen eine 40-Kilogramm-Kurzhantel gefahren. Laut Polizei konnte der Autofahrer dem Hindernis auf der Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über die Hantel. Bei der Kollision sei der Motor des Wagens aus der Lagerung gerissen worden, so die Polizei. Betriebsstoffe verteilten sich auf der Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach zwei 25 bis 30 Jahre alten Unbekannten, die vermutlich alkoholisiert waren. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 - 2115 zu melden.

