Blindgänger in Osnabrück: Zweite Bombe erfolgreich gesprengt Stand: 06.04.2025 20:13 Uhr Insgesamt müssen drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden, die letzte stellt die Experten vor eine Herausforderung. Der Hauptbahnhof soll bis voraussichtlich 21 Uhr gesperrt bleiben.

Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am späten Nachmittag entschärft worden. Eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe wurde kontrolliert gesprengt, so die Polizei weiter. Jetzt wird das Gebiet zunächst auf etwaige Schäden kontrolliert.

Anschließend sollen sich der Sprengmeister und sein Team einer zweiten amerikanischen 500-Kilo-Bombe widmen. Die Entschärfung dieser Bombe war am Nachmittag unterbrochen worden, da einer der beiden Zünder mit einem Spezialgerät entfernt werden muss. "Da die Arbeit mit einem Wasserstrahlschneidgerät länger dauert, wird dies erst einmal nach hinten verschoben", teilte die Polizei mit.

Stadt Osnabrück: Eine Sprengung sei unumgänglich

Die 250-Kilogramm-Bombe britischen Ursprungs sei mit einem chemischen Langzeitzünder ausgestattet gewesen, der nicht hätte entschärft werden können, teilte die Stadt Osnabrück mit. Eine Sprengung war daher unumgänglich. Zuvor hatte der Kampfmittelräumdienst bereits zwei 500-Kilo-Bomben amerikanischen Ursprungs bestätigt. Die beiden Blindgänger haben den Angaben nach Aufschlagzünder, die weniger kritisch seien als chemische Langzeitzünder.

Vierter Verdachtspunkt war harmlos

Seit dem frühen Morgen untersuchten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vier Verdachtspunkte auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs. Einer erwies sich frühzeitig als harmlos. Nach Angaben der Stadt Osnabrück handelte es sich lediglich um Splitter. Zuvor war die Evakuierungszone rund um den Fundort komplett geräumt worden. Suchtrupps klingelten in dem rund drei Quadratkilometer großen Sperrgebiet an jeder einzelnen Tür. Zudem hatte der Polizeihubschrauber "Phönix" einen Überflug über das Gebiet gemacht.

Person läuft in Sperrzone zurück - Festnahme

Von der Evakuierung betroffen sind 15.400 Anwohnerinnen und Anwohner. Diese hatte bis 11 Uhr abgeschlossen sein sollen, verzögerte sich aber, weil Suchtrupps immer wieder auf Personen trafen, die sich weiterhin im Sperrgebiet aufhielten. Gegen zwei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Stadt dem NDR Niedersachsen. Eine der Personen sei zudem in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie immer wieder ins Sperrgebiet zurückgelaufen war.

Das Sperrgebiet ist rund drei Quadratkilometer groß. Betroffen sind laut der Stadt Osnabrück die Stadtteile Innenstadt, Fledder, Gartlage, Schölerberg und Schinkel. Als Notunterkunft dient die Gesamtschule Schinkel. Im Evakuierungsgebiet liegen auch vier Pflegeheime und zwei Krankenhäuser. Dazu gehören das Christliche Kinderhospital (CKO) und das Marienhospital (MHO) in der Bischofsstraße.

Notaufnahmen während der Evakuierung geschlossen

Die Notaufnahmen in beiden Klinken sind während der Evakuierung nach eigenen Angaben geschlossen. Das MHO verweist auf das Klinikum Osnabrück sowie das Franziskus-Hospital-Harderberg als Alternativen, das ebenfalls zum Niels-Stensen-Klinikverbund gehört. Dort sei heute mehr Personal als gewöhnlich im Einsatz, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Kinder-Notfälle, die für gewöhnlich mit dem Rettungswagen ins Christliche Kinderhospital gefahren würden, steuern laut dem CKO-Geschäftsführer Michael Richter das Universitätsklinikum Münster an.

Arzt für Kinder-Notfälle steht bereit

Eine Arztpraxis im Stadtteil Hellern übernimmt für die Dauer der Sperrung den medizinischen Notdienst für das CKO. Auch soll am Rande des Evakuierungsgebiets in der Nähe des Kinderhospitals ein Rettungswagen vor Ort sein. "Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Eltern bei Notfällen einfach mit dem Auto losfahren", so CKO-Geschäftsführer Richter.

Hauptbahnhof Osnabrück gesperrt

Seit 7 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr sei der Hauptbahnhof gesperrt, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Es komme im Fern- und Nahverkehr der Bahn zu Zugausfällen und Verspätungen. Im Nahverkehr soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Mehrere Fernzüge werden laut DB umgeleitet und kommen voraussichtlich etwa 45 Minuten später an. Auch entfallen demnach auf mehreren Verbindungen im Fernverkehr die Halte an den Hauptbahnhöfen in Bremen und Münster.

Regionalzüge: Diese Änderungen sind geplant

RE 9 Osnabrück - Bremen - Bremerhaven: Die Züge enden und beginnen zwischen 7 bis 21.45 Uhr vorzeitig in Bohmte. Zwischen Bohmte und Hasbergen soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, der an der Ersatzhaltestelle "Berliner Platz" in Osnabrück hält.

RE 62 Löhne - Osnabrück - Rheine: Die Züge fallen der DB zufolge den gesamten Tag aus. Die Bahn empfiehlt unter anderem, auf den RE 6 und den RE 7 mit Umstieg in Hamm auszuweichen.

Diese Fernzüge fallen aus oder werden umgeleitet

IC Berlin - Hannover - Osnabrück - Münster/Bad Bentheim - Amsterdam: Zug fällt aus

IC Kiel - Hamburg - Köln - Frankfurt (Main) Flughafen Fern. - Mannheim - Stuttgart - München: voraussichtlich 45 Minuten verspätet, kein Halt in Osnabrück, Bremen, Münster

ICE/IC Westerland (Sylt)/Stralsund - Hamburg - Bremen - Essen/Dortmund - Köln - Aachen/Frankfurt (Main) - Nürnberg - Passau/München: voraussichtlich 45 Minuten verspätet, kein Halt in Osnabrück, Bremen, Münster

ICE/EC Ostseebad Binz/Hamburg/Berlin - Düsseldorf - Köln - Frankfurt (Main) Flugh. Fern – Mannheim - Basel - Zürich/Interlaken Ost: voraussichtlich 45 Minuten verspätet, kein Halt in Osnabrück, Bremen, Münster

Verdachtsfälle bei Bauarbeiten entdeckt

Die vier Bomben-Verdachtsfälle wurden bei Bauarbeiten auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs in Osnabrück entdeckt - dort soll ein neues Stadtviertel entstehen. Weil das Gelände während des Zweiten Weltkriegs massiv bombardiert wurde, rechnet die Stadt mit weiteren Verdachtsfällen während der Bauarbeiten.

Den Angaben zufolge wurde inzwischen rund die Hälfte der Fläche im Lokviertel sondiert. Erst am 6. März war im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup ein Blindgänger entschärft worden. Im Lokviertel war es im Februar zu der Entschärfung einer Weltkriegsbombe gekommen. Bei Fragen können sich Hilfesuchende in Osnabrück bei einem Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0541) 323 44 90 melden.

