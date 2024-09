Stand: 09.09.2024 10:11 Uhr Blindgängerverdacht: Stadt Göttingen sperrt Schützenplatz

Der Schützenplatz in Göttingen ist zur Sperrzone erklärt worden. Dort werden drei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen wird die Objekte im Boden noch näher untersuchen, teilte die Stadt mit. Deshalb darf der Schützenplatz ab sofort nicht mehr betreten werden. Es sei verboten, sich innerhalb und außerhalb von Gebäuden im Sperrbereich sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen aufzuhalten und sie zu betreten, heißt es von der Stadt Göttingen. Auch Drohnen und andere Fluggeräte dürfen nicht über den Schützenplatz fliegen. Wer sich nicht an die Verbote hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro rechnen. Die möglichen Blindgänger sollen am 12. Oktober 2024 vor Ort entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Teile der Göttinger Weststadt müssen dann erneut evakuiert werden.

Weitere Informationen Göttingen setzt bei Blindgänger-Suche neues Verfahren ein Der Verdacht auf einen Blindgänger wurde entkräftet. Damit ist den Menschen in der Stadt eine Evakuierung erspart geblieben. (27.02.24) mehr

Weitere Informationen Bomben in Göttingen gesprengt: Leichte Schäden in der Arena Einer der Blindgänger lag direkt an der Basketball-Arena. Rund 100 Container waren zum Schutz der Halle aufgestellt worden. (29.03.23) mehr

