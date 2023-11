Stand: 17.11.2023 09:18 Uhr Bissendorf: Rechtsextreme Zeitschrift in Briefkästen verteilt

In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) haben Unbekannte eine rechtsextreme Zeitschrift verteilt. Bürger haben sie in ihren Briefkästen gefunden und den Vorfall der Gemeinde gemeldet. Die Zeitung wird von Mitgliedern der rechten Szene in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie hetzen darin gegen Migranten, verbreiten Verschwörungsmythen und bezweifeln Deutschlands Schuld am Zweiten Weltkrieg. Laut Bissendorfs Bürgermeister Guido Halfter (parteilos) haben Einwohner berichtet, dass die Zeitung in der ganzen Nachbarschaft verteilt wurde. Bisher sei das eine einmalige Aktion gewesen. Der Staatsschutz wisse bereits davon und kenne die Herausgeber, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum und von wem die Zeitung ausgeteilt wurde, ist nicht klar. Strafbar sei das Verteilen allerdings nicht.

