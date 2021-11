Stand: 29.11.2021 20:49 Uhr Bissendorf: Feuer im Stall - 140 Schweine verenden

In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) sind bei einem Feuer mindestens 140 Schweine verendet. Rund 60 Tiere konnten nach Angaben der Feuerwehr aus dem Schweinestall gerettet werden, der am Montagnachmittag in Brand geriet. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat Ermittlungen aufgenommen.

VIDEO: Bissendorf: 140 Schweine verenden bei Brand im Stall (1 Min)

