Bis zu drei Bomben in Belm und Haltern: Heute Evakuierung Stand: 01.10.2023 07:04 Uhr Drei Bomben-Verdachtspunkte werden heute in Belm und Haltern (Landkreis Osnabrück) überprüft. Rund 5.500 Menschen müssen dafür bis 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Wenn sich alle daran halten, könnten die Sprengmeister-Teams des Niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes nach einer Überprüfung des Gebiets gegen 12 Uhr mit der Entschärfung beginnen, so die Gemeinde. Insgesamt sollen drei Verdachtspunkte überprüft werden, an denen möglicherweise Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen.

Von der Evakuierung sind laut Gemeinde alle Senioren- und Pflegeheime in Belm betroffen. Mehrere Gemeinde- und Kreisstraßen sowie eine Landesstraße müssen gesperrt werden. Keine Folgen soll die Bombenräumung für den Bahnverkehr haben: Züge können die Bahnlinie Osnabrück-Bremen den Angaben zufolge befahren.

Wer Sperrgebiet nicht verlässt, muss mit Bußgeld rechnen

Im Vergleich zu früheren Bombenräumungen will die Gemeinde konsequent vorgehen: "Wer bei der Evakuierung nach 9 Uhr noch im betreffenden Bereich angetroffen wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 300 Euro rechnen", teilte die Gemeinde mit - dies sei eine Folge aus Erfahrungen früherer Evakuierungen in Belm. Dazu wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung zur Evakuierungsmaßnahme erlassen. In den vergangenen neun Jahren wurden bereits elfmal Blindgänger in Belm entschärft: Die Gemeinde wertet Luftbilder aus und überprüft daraufhin Orte, an denen noch Fliegerbomben liegen könnten.

Evakuierungszentrum und Bürgertelefon

In der Sporthalle am Schul- und Sportzentrum am Heideweg in Belm wird ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Wer auf Hilfe angewiesen ist, kann sich unter der Telefonnummer (05406) 505 64 melden. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert Transporte. Bereits seit Freitag ist zudem ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (05406) 50 50 geschaltet. Heute ist es von 8.30 Uhr bis zum Ende der Maßnahme besetzt. Zusätzlich informiert die Gemeinde Belm im Internet über die Bombenräumungen.

Weitere Informationen Bombe in Belm erfolgreich gesprengt - Nebenbei wurde geimpft Mehr als 600 Menschen mussten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. Dutzende ließen sich im Evakuierungszentrum impfen. (31.10.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.09.2023 | 08:30 Uhr