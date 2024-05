Stand: 07.05.2024 09:07 Uhr Mit Auto zusammengestoßen: 80-jähriger Radfahrer stirbt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der K117 in Bippen (Landkreis Osnabrück) ist ein 80 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Senior am Freitagnachmittag eine Straße überquert und dabei offenbar die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Autofahrerin missachtet. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 80-Jährige demnach lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort sei der Mann in der Nacht zu Samstag an seinen schweren Verletzungen gestorben, so die Polizei. Die Autofahrerin und deren 25 Jahre alter Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ließ Auto und Fahrrad beschlagnahmen. Für die weiteren Ermittlungen werde ein Unfallgutachter beauftragt, hieß es von der Polizei. Während der Unfallaufnahme war die K117 für mehrere Stunden gesperrt.

