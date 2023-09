Stand: 25.09.2023 22:18 Uhr Bewaffneter Überfall auf Ehepaar an Wohnungstür - Zeugen gesucht

Ein älteres Ehepaar ist in Osnabrück Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein unbekannter Täter am Freitagmittag an der Wohnungstür der beiden in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Bodelschwingh-Straße geklingelt. Als ihm geöffnet wurde, bedrohte er das Ehepaar mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Ein Komplize wartete währenddessen vor dem Haus. Als der 71-Jährige und seine 63-jährige Frau lautstark um Hilfe schrien, sei der Mann gewaltsam gegen die beiden vorgegangen, hieß es von der Polizei. Danach flohen er und sein Komplize ohne Beute. Das Ehepaar musste mit Kopf- und Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter (klingelte an der Wohnung):



männlich

25-30 Jahre alt

circa 180 cm groß

kräftige Statur

braune Haare

trug eine schwarze Maske (Gesicht war vollständig maskiert)

dunkel gekleidet

Komplize (stand vor dem Mehrparteienhaus):



männlich

25-30 Jahre alt

etwa 180 cm groß

trug etwas längere Haare

schlanke Statur

führte ein weißes, kleines BMX-artiges Fahrrad mit sich.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem weißen Fahrrad geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0541) 327-21 15 oder -32 03 bei den Ermittlern zu melden.

