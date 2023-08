Stand: 17.08.2023 16:41 Uhr Betrunken auf E-Scooter: Gericht bestätigt Fahrverbot

Nach einer Alkohol-Fahrt auf einem E-Scooter in Osnabrück muss ein 34-jähriger Mann seinen Führerschein für fünf Monate abgeben. So hat das Landgericht Osnabrück nun in einem Berufungsverfahren entschieden. Schon vergangenes Jahr war der E-Scooter-Fahrer vom Amtsgericht Osnabrück hierzu verurteilt worden, nachdem er mit 1,44 Promille auf dem Elektroroller gefahren war. Zusätzlich sollte er eine Geldstrafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Urteil als zu milde angesehen und Berufung eingelegt. Diese wurde nun abgewiesen. Der Mann habe an einem verkehrspädagogischen Seminar teilgenommen und konnte durch die Abgabe zweier Haarproben bestätigen, keinen Alkohol mehr zu konsumieren, so ein Gerichtssprecher. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.08.2023 | 15:50 Uhr