Stand: 07.11.2024 13:34 Uhr Betonelemente nach Sachbeschädigungen an den Lambertsbrücken

An den Lambertsbrücken in Meppen ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten gesperrt. Weil Unbekannte dort immer wieder Absperrbaken und Stahlpfosten herausgerissen und Baustellen-Lampen und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn geworfen haben, reagiert die Straßenmeisterei in Meppen. Auf Meppener Seite sollen an der Brücke nun Betonelemente aufgestellt werden, so dass die gesperrte Fahrbahn nicht mehr passierbar ist. Der Radweg neben den Lambertsbrücken bleibt aber weiterhin frei, so die Straßenbaubehörde.

