Stand: 23.11.2023 09:26 Uhr Besonders früh: Bad Laer und Vechta öffnen Weihnachtsmärkte

Schon am Donnerstag vor Totensonntag starten an einzelnen Orten die ersten Weihnachtsmärkte. Das ist ungewöhnlich früh. So beginnt in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) am frühen Abend der "Treffpunkt Advent". Er findet an allen Wochenenden bis Heiligabend von donnerstags bis sonntags statt. In Vechta eröffnet Bürgermeister Kristian Kater (SPD) heute den Weihnachtsmarkt. Anschließen ist dort schon der Nikolaus unterwegs und sammelt die Stiefel der Kinder ein. Die Buden sind in Vechta bis zum 30. Dezember offen. Auch Lüneburg öffnet schon am Donnerstag den Weihnachtsmarkt. Die meisten Märkte in Niedersachsen beginnen nach Totensonntag am 27. November.

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte in Niedersachsen 2023 Gebrannte Mandeln, Glühwein und Kunsthandwerk: Zwischen Nordsee und Harz öffnen wieder viele Weihnachtsmärkte. (20.11.23) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.11.2023 | 06:30 Uhr