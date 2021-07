Stand: 04.07.2021 13:17 Uhr Bad Laer: 35-Jähriger nach Todesdrohungen in Psychiatrie

Die Polizei hat in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) einen 35-Jährigen nach mehreren Gewaltausbrüchen festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers rastete der Mann aus und bedrohte einen 61-Jährigen mit dem Tod. Das mutmaßliche Opfer alarmierte daraufhin die Beamten und blieb zu seinem Schutz zunächst auf der Wache. Trotz Ansprache der Polizei soll der 35-jährige den Mann weiter bedroht und schließlich auch in dessen Haus in Bad Laer randaliert haben. In der Nacht zum Sonnabend wurde er schließlich festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.07.2021 | 13:00 Uhr