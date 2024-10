Stand: 21.10.2024 11:15 Uhr 16-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall in Bad Laer ums Leben

Ein 16-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Jugendliche am späten Freitagabend sein Motorrad aus bislang unbekannten Gründen stark abgebremst und sei daraufhin von einem nachfolgenden Fahrzeug erfasst worden. Der 18-jährige Autofahrer habe nach Polizeiangaben seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen können. Der 16-Jährige aus dem westfälischen Versmold habe bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wenige Stunden nach dem Unfall starb er in einer Klinik. Der 18-jährige Autofahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei 17-jährige Mitfahrer blieben laut Polizei unverletzt.

