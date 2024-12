Stand: 08.12.2024 11:41 Uhr Bad Bentheim: Unbekannte überfallen Mann in der Nähe des Schlossparks

Am Samstagabend haben Unbekannte einen 46-Jährigen in der Nähe des Schlossparks in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) angegriffen. Nach Angaben der Polizei forderten vier mutmaßliche Täter den Mann dazu auf, ihnen Geld zu geben. Als der 46-Jährige dies nicht tat, verletzte ihn einer der Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand, sagte die Polizei dem NDR Niedersachsen. Die Angreifer nahmen dem Mann sein Portemonnaie ab und flüchteten. Der 46-Jährige suchte Hilfe in einem nahegelegenen Hotel, eine Mitarbeiterin rief den Rettungsdienst. Den Angaben zufolge wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei fahndete nach den Tätern - ohne Erfolg. Alle vier sollen schwarz gekleidet gewesen sein, einer der Unbekannten sei klein und Brillenträger gewesen. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05922) 77 66 00 melden.

