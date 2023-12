Stand: 08.12.2023 12:36 Uhr Bad Bentheim: Spürhund findet Drogen im Wert von 120.000 Euro

Ermittler haben bei einer Kontrolle des Zolls in der Grafschaft Bentheim zwei mutmaßliche Drogenkuriere aus dem Verkehr gezogen. Im Wagen der Männer fanden die Beamten am Mittwoch in Bad Bentheim Drogen im Wert von rund 120.000 Euro. Ein Spürhund hatte die Drogen im vorderen Bereich des Wagens entdeckt. Bei einer genaueren Untersuchung machten die Ermittler in einem Versteck hinter der Stoßstange rund 13 Kilogramm Amphetamine ausfindig. Die Insassen hatten außerdem fünf Gramm Ecstasy sowie mehrere Päckchen einer unbekannten Substanz bei sich. Gegen Fahrer und Beifahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.12.2023 | 12:00 Uhr