Stand: 09.07.2024 08:01 Uhr Bad Bentheim: Bislang keine weiteren Fälle von Vogelgrippe

Eine Woche nach Ausbruch der Geflügelpest in einem Legehennenbetrieb in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind bislang keine weiteren Fälle der hochansteckenden Virusinfektion in der Grafschaft Bentheim aufgetreten. Das teilte der Landkreis mit. Das Veterinäramt hat in der vergangenen Woche in einer Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern 14 Geflügelbetriebe mit mehr als 230.000 Tieren untersucht. Alle Testergebnisse seien negativ, heißt es vom Landkreis. Die Tierbestände sollen weiterhin untersucht werden. Auch in der größeren Überwachungszone werden dafür nach Angaben des Landkreises weiter Stichproben genommen. Vergangene Woche war in einem Legehennenbetrieb in Bad Bentheim die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die 91.000 Tiere des betroffenen Betriebs wurden daraufhin getötet.

