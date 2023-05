Stand: 25.05.2023 09:07 Uhr Bad Bentheim: 55-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

In Bad Bentheim ist am frühen Mittwochabend ein Autofahrer ums Leben gekommen, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war ein 57-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Er prallte frontal gegen den Wagen eines 55-jährigen, der noch an der Unfallstelle starb. Der 57-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls war die Baumwollstraße in Bad Bentheim für mehrere Stunden gesperrt.

