Stand: 04.03.2025 15:00 Uhr Bad Bentheim: 16-Jähriger fährt mit Fahrrad über Autobahn

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag eine gefährliche Route für seinen Heimweg gewählt. Nach Angaben der Bundespolizei fuhr er mit seinem Rad über die Autobahn 30 an der deutsch-niederländischen Grenze. Dort geriet er den Angaben zufolge in eine Kontrolle der Bundespolizei auf einem Rastplatz. Die überraschten Beamten ließen den 16-Jährigen pusten und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei brachte den 16-Jährigen zu einer Polizeiwache in Lingen. Seine Mutter holte ihn den Angaben zufolge von dort ab.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min