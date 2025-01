Stand: 09.01.2025 11:57 Uhr B214: Zwei Personen bei Unfall in Thuine schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen sind bei einem Unfall auf der B214 zwischen Freren und Thuine (Landkreis Emsland) zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei übersah eine 19-jährige Fahrerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die beiden Wagen kollidierten. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei knapp 50.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Kraftstoffe war die B214 um die Unfallstelle zwischen 8 und 11 Uhr gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.01.2025 | 08:30 Uhr