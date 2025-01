Stand: 10.01.2025 09:24 Uhr Autozulieferer ZF baut mehr als 100 Stellen um den Dümmer ab

An den Standorten des Autozulieferers ZF rund um den Dümmer im Landkreis Diepholz werden bis 2028 etwa 110 Stellen abgebaut. Das teilte ein Sprecher des Konzerns mit. ZF hatte bereits im Sommer angekündigt, in Deutschland großflächig Arbeitsplätze abzubauen. Trotzdem solle zum Beispiel allen Auszubildenden, die bis 2027 eingestellt werden, die Übernahme garantiert werden. Die IG Metall ist nach NDR Informationen mit dem Autozulieferer in Gesprächen für die Zeit nach 2026. Denn dann läuft der vereinbarte Kündigungsschutz für die Mitarbeitenden aus. Von ZF heißt es außerdem, dass der Stellenabbau "sozial verträglich" gestaltet werden solle.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass zunächst offen bleibe, was mit "sozialverträglichem" Stellenabbau gemeint sei. Nach Angaben des Unternehmens ist das nicht korrekt, es gebe durchaus Pläne dazu. Wir haben die entsprechende Stelle im Text entfernt.

