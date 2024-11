Stand: 18.11.2024 11:41 Uhr Autotuner-Treffen in Melle von Polizei aufgelöst

Die Polizei hat ein großes Treffen von Auto-Tunern in Melle (Landkreis Osnabrück) aufgelöst. Zeitweise hatten sich am Samstagabend etwa 2.500 Autofans mit rund 1.000 aufgemotzten Wagen in einem Industriegebiet getroffen, teilte die Polizei mit. Die Teilnehmenden hatten sich den Angaben zufolge auf mehreren Parkplätzen versammelt. Es sei zu vereinzelten Lärmbelästigungen gekommen, so die Polizei. Auch Feuerwerkskörper wurden abgebrannt. Die Beamten lösten das Treffen auf und leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Zahlreiche Teilnehmende seien daraufhin 20 Kilometer weiter in ein Industriegebiet in Dissen gefahren, hieß es. Die Polizei zählte rund 400 Autos und 500 Menschen. Auch dieses Treffen wurde aufgelöst.

